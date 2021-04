Budka o sprawie Banasia. "Wojna gangsterów w ramach jednego ugrupowania"

Przypomnijmy, że Marian Banaś w środę 28 kwietnia wygłosił oświadczenie . Prezes Najwyższej Izby Kontroli odniósł się m.in. do tego, że w środę rano agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do podwarszawskiego domu jego syna , Jakuba Banasia. Jako pierwsza o tym incydencie poinformowała Wirtualna Polska.

CBA w domu syna Mariana Banasia. Borys Budka komentuje

- To jest wojna gangsterów w ramach jednego ugrupowania. Kiedyś Marian Banaś był kryształowy. Kiedy postanowił wytknąć rządowi nadużycia, chociażby premierowi Mateuszowi Morawiecki, że może stanąć przed Trybunałem Stanu to ci, którzy kiedyś go popierali, wysłali do niego CBA - oświadczył Borys Budka, pytany o konflikt Mariana Banasia z rządem.