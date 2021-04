Rzeszów. Najnowszy sondaż. PiS ma powody do zmartwień?

Wybory w Rzeszowie. Będzie inny termin?

Wszystko wskazuje jednak na to, że termin ten może ulec zmianie. W piątek Główny Inspektor Sanitarny oświadczył, że zaleca, aby wszelkie przedsięwzięcia wyborcze zostały przełożone na drugą dekadę czerwca 2021 r.

Dłuższa kampania korzystna dla PiS?

Jak przekonywał, "jeśli kandydatka PiS nadal będzie przegrywała w sondażach, a kandydat opozycji będzie miał, jak dziś, wielkie szanse na zwycięstwo, to PiS zrobi wszystko, by wybory odsunąć w czasie". - A warto przypomnieć, że kiedy PiS forsowało wybory na prezydenta Polski w maju ubiegłego roku, to nie widziało problemu w pandemii - podkreśla polityk opozycji.