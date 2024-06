Budka chce znieść ochronę Obajtka. Zadeklarował gotowość

Daniel Obajtek jest już chroniony immunitetem europosła. Borys Budka, który również dostał się do europarlamentu, zadeklarował gotowość do przedstawienia na forum Parlamentu Europejskiego wnioski o uchylenie immunitetu byłego szefa Orlenu. - Jeżeli tylko będzie taka potrzeba, to bardzo chętnie przedstawię to, co tutaj w Polsce zgromadzone będzie na jego temat - powiedział Budka.