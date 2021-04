Budka apeluje do Lewicy: Nie trzeba paktować z diabłem

Rada Krajowa PO zebrała się w Rzeszowie, aby zamanifestować wsparcie dla wspólnego kandydata na prezydenta miasta Konrada Fijołka oraz podkreślić wsparcie Platformy dla samorządów. Zdaniem Trzaskowskiego, to właśnie one są najbliżej obywateli, a deklaracja przyjęta na spotkaniu mówi o tym, że "w DNA członków Platformy jest samorządność".

Szef PO: Mamy receptę na kryzys

- Będziemy w powiecie dąbrowskim, w Małopolsce. W poprzednich wyborach mieliśmy tam najniższe poparcie. Potrafimy słuchać głosu obywateli i wyciągać z niego wnioski. (...) Zrozumieliśmy, że to człowiek musi być zawsze w centrum uwagi, bo to człowiek jest najważniejszy - stwierdził.

- Rozliczymy jednak tych wszystkich, którzy w ostatnich latach złamali prawo i zrobimy to bezwzględnie - dodał.

Apel do Lewicy

- Zadbajmy o to, by Fundusz Odbudowy naprawdę trafił do Polaków. Od samego początku o tym mówimy - razem postawmy twarde warunki, przeprowadźmy przez Sejm ustawę gwarancyjną, która uwzględniając rolę samorządu i postulaty opozycji, organizacji samorządowych zapewni uczciwe, sprawiedliwe i w pełni kontrolowane podzielenie tych miliardów z Unii Europejskiej - apelował.