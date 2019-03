"Buchnie ciepłem" znad Hiszpanii. Termometry mocno w górę

Stare przysłowie mówi, że w "marcu jak w garncu", a z wiedzą przekazywaną od pokoleń nie ma co dyskutować. Przelotnego deszczu się więc nie ustrzeżemy, ale synoptycy zapewniają: "Przez najbliższe 2 tygodnie temperatury będą rosły".

W weekend nawet 19 st. C

"Na weekend (od piątku do niedzieli) napływ mas powietrza zmieni się na południowo-zachodni i znad okolic Półwyspu Iberyjskiego 'buchnie ciepłem'. Stąd w zachodniej, a zwłaszcza w południowej Polsce termometry wskażą nawet 16 – 19 stopni, na pozostałym obszarze kraju od 10 do 15 st. C." - informuje Biuro Prognoz Cumulus.

Biuro Prognoz Cumulus informuje, że w całym kraju ochłodzi się i temperatura spadnie poniżej 10 kresek, wahając się od 2 do 4 st. C na północy i od 5 do 9 st. C w pozostałej części Polski.