Brzoska chce ograniczenia 800 plus. "Nie powinno się zmieniać"

Prezes InPostu Rafał Brzoska został szefem ds. deregulacji. Kilka dni temu stwierdził, że "jeżeli 800 plus jest elementem, który pozwala wyrównać szanse społeczne, to powinien być ograniczony tam, gdzie niepotrzebne jest ich wyrównywanie". Podkreślił, że wsparcie państwa powinno być skierowane do tych, którzy naprawdę go potrzebują, a "kryterium dochodowe w tego typu programach jest kluczowe". O te słowa była pytana w programie "Tłit" WP posłanka KO Monika Rosa. - Rafał Brzoska ma zajmować się kwestiami deregulacji, czy wielu różnych ograniczeń i bzdur, które występują i z którymi przedsiębiorcy przychodzą również do nas, z którymi się mierzą na co dzień - powiedziała Rosa. Stwierdziła, że 800 plus jest powszechnym świadczeniem i powszechnym świadczeniem powinno zostać. - 800 plus nie powinno się zmieniać. Dla wszystkich niezależnie od dochodu dlatego, że to jest naprawdę powszechne świadczenie dla wszystkich dzieci. Nie dla tych rodzin, które mają problemy dochodowe. Dla nich są inne świadczenia z opieki społecznej. Prowadzący zapytał posłankę KO, czy żałuje, że głosowała w 2019 roku przeciwko rozszerzeniu programu 800 plus na pierwsze dziecko. - Wtedy miałam zupełnie inne poglądy, wtedy uważałam, że 500 plus nie sprawi, że przyjdzie na świat więcej dzieci. I to jest akurat prawda - odparła. - Natomiast jak już ten program jest, oczywistym jest, że to, co jest dane, to co jest stabilnym elementem polityki, nie może zostać odebrane - podsumowała Rosa.