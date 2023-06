Brytyjski wywiad ujawnia nowe żądania Prigożyna

"Brzmi on następująco: Do szefa PKW Wagnera Prigożyna E.V. Nie baw się moimi zabawkami i nie sikaj do (mojego) nocnika". Ten obcesowy żart to kolejny dowód na to, że wojskowy nie zamierza bawić się w dyplomację. Wcześniej pisał już na Telegramie, że Szojgu powinien "wisieć na Placu Czerwonym".