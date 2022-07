Brytyjski wywiad: Rosyjscy żołnierze są przemęczeni

Brytyjczycy twierdzą również, że problemy z dopływem świeżej krwi zmuszają Moskwę do "niestandardowych" rozwiązań, w tym rekrutowania do grupy Wagnera spośród więźniów. Ministerstwo podkreśla w swoim komunikacie, że jeśli informacje o owych rekrutacjach są prawdziwe "świadczy to, o potężnych problemach z uzupełnianiem strat".