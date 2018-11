Brytyjski Trybunał wydał wyrok ws. praworządności. Jest zgoda na ekstradycję Polaków

Wysoki Trybunał Wielkiej Brytanii odrzucił wnioski trzech Polaków, którzy chcieli zakazu ekstradycji do kraju z powodu naruszenia praworządności w naszym kraju. Tym samym nie stwierdzono okoliczności, wedle których nie mogliby liczyć na uczciwy proces.

Sprawa dotyczy trzech Polaków Pawła L., Dariusza L. i Piotra C. Mężczyźni apelowali o odstąpienie ekstradycji do Polski, z powodu kłopotów z praworządnością w naszym kraju. Nie mogliby liczyć przez to na uczciwy proces. Wysoki Trybunał uznał, że biorąc pod uwagę obecny poziom sądownictwa w Polsce nie ma podstawy do odmowy ekstradycji.