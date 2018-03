Irlandzki sąd odrzuca ekstradycję. Powodem łamanie demokracji w Polsce

Sąd Najwyższy w Irlandii rozpatrywał wniosek o ekstradycję Artura C. poszukiwanego za handel narkotykami. Prawnicy Polaka przybrali jednak nietypową linię obrony - zagrożenie dla praworządności w Polsce.

Poszukiwany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania Artur C. został zatrzymany w Irlandii w maju ub.r. Prawnicy Polaka sprzeciwili się jego ekstradycji do kraju, argumentując to ostatnimi zmianami legislacyjnymi w polskim wymiarze sprawiedliwości - podaje irishtimes.com.