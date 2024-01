Brytyjczycy ujawniają. Kreml traci żołnierzy na potęgę

Dowództwo rosyjskie chce zapewne użyć tych sił do nasilenia ograniczonych operacji ofensywnych. Formacje operujące na kierunku Kupiańska to głównie 1. Gwardyjska Armia Pancerna i 6. Armia Ogólnowojskowa, należące do Zachodniego Okręgu Wojskowego Rosji.