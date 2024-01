Nadchodzą trudne godziny w pogodzie. Może być niebezpiecznie

W północnej części województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego od północy będzie obowiązywać ostrzeżenie o silnych mrozach. Prognozuje się temperaturę minimalną miejscami od -16 do -13 st. C w nocy z 6 na 7 stycznia i z 7 na 8 styczna oraz od -20 do -16 st. C w nocy z 8 na 9 stycznia.