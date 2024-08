Jak podaje PAP, ta strategia wymaga ciągłego uzupełniania personelu piechoty na linii frontu, co nie pozwala na pełne i kompleksowe szkolenie żołnierzy . Na froncie wciąż potrzebne są nowe siły, więc niedoświadczeni poborowi szybko trafiają do okopów.

Najnowsza aktualizacja wywiadowcza brytyjskiego ministerstwa obrony nawiązuje do informacji podanych przez rosyjski portal Ważnyje Istorii. Zgodnie z tymi doniesieniami, j ednym z oddziałów zaangażowanych przez Rosję do obrony obwodu kurskiego jest Wyspecjalizowany Pułk Strzelców Zmotoryzowanych .

Pułk ten został utworzony w maju z żołnierzy Wojsk Powietrzno-Kosmicznych , co jest nietypowym rozwiązaniem. Podlega Północnemu Zgrupowaniu Wojsk.

W szeregach tej formacji znaleźli się specjaliści, zajmujący się do tej pory w wojsku innymi zadaniami. Są tam na przykład operatorzy radarów wczesnego ostrzegania czy personel eskadr ciężkich bombowców Lotnictwa Dalekiego Zasięgu.

Brytyjskie ministerstwo obrony zwróciło uwagę, że przekierowywanie żołnierzy z tych stanowisk, które do tej pory miały wysoki priorytet, prawdopodobnie świadczy o brakach kadrowych. Angażując wyspecjalizowanych ekspertów militarnych do oddziałów piechoty, Rosja naraża się na ryzyko nieodpowiedniego wykorzystania tych sił, co może przekreślać szanse na odzyskania terenów obwodu kurskiego.