Brytyjczycy na celowniku Su-27. Rosja o incydencie

RC-135 na celowniku Rosjan. To mogła być "iskra"

Do incydentu z samolotu RC-135 miało dojść 29 września niedaleko wybrzeża okupowanego przez Rosję Krymu. Dziennik zauważa, że jest to bardziej poważny incydent, niż wszystkie inne ujawnione dotychczas przypadki i potencjalnie mógł on "wciągnąć USA i NATO do wojny na Ukrainie".