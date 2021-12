Brytyjczycy chcą wysyłać nielegalnych imigrantów do Albanii. Jest awantura

Przed kilkoma dniami doszło do tragicznego zdarzenia, gdy łódź z grupą migrantów przewróciła się, w efekcie czego niespełna 30 osób poniosło śmierć. Tragedia na morzu po raz kolejny otworzyła debatę w Wielkiej Brytanii. Społeczeństwo i politycy zastanawiają się, co można zrobić, by powstrzymać falę nielegalnej imigracji. Dobijające do brzegów kolejne łodzie są dla mieszkańców Dover, Folkestone i okolicznych miejscowości zjawiskiem powszechnym i smutną codziennością.