Na białowieskich mokradłach. Tędy też próbują przedostać się migranci

Na białowieskich mokradłach. Trasy migrantów z daleka pokazane zostały dziennikarzom

Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Katarzyna Zdanowicz opisała, jak wyglądają próby przekraczanie granicy przez migrantów. "Przewożona jest grupa osób, której ułatwia się przekroczenie granicy. Dostają oni narzędzia bądź też służby białoruskie same przecinają to ogrodzenie, rzucają kładki i kłody, aby obniżyć jego wysokość. W sytuacji, gdy dochodzi do nielegalnego przekroczenia granicy, te osoby są od razu zatrzymywane na linii granicy i wtedy automatycznie naprawiane jest całe ogrodzenie po to, by zabezpieczyć granicę" - zaznaczyła major Zdanowicz.