Brytyjczycy chcą nastraszyć Unię. Raczej im się to nie uda

Ogromna kampania informacyjna, "gabinet wojenny" i szumne zapowiedzi - rząd Borisa Johnsona z całych sił stara się przekonać Europę, że jest gotowy odejść od stołu negocjacyjnego i wyjść z UE bez umowy. Ale na kontynencie manewr ten raczej nie zadziała.

Odkąd Boris Johnson został premierem Wielkiej Brytanii, cały wysiłek rządu w sferze komunikacji skupia się na jednym przesłaniu: jesteśmy naprawdę gotowi na "no deal Brexit", czyli brexit bez umowy.

Tylko w poniedziałek zapowiedziano ogromną akcję informacyjną, "największą od czasów II wojny światowej". Johnson miał polecić przy tym ministrom, by przygotowania na wypadek twardego brexitu wrzucili na "najwyższy bieg". A będąc w Szkocji zapowiedział, ze wynegocjowana przez rząd May umowa brexitowa jest martwa i nie zamierza jej wskrzeszać. Dodał przy tym, że nie zamierza nawet spotykać się z żadnym z europejskich liderów, jeśli najpierw nie zmienią swego stanowiska w sprawie

Wcześniej Johnson powołał też - wzorem Winstona Churchilla - specjalny "gabinet wojenny" mający przygotować kraj do twardego brexitu, a swój rząd obsadził niemal wyłącznie zdeklarowanymi zwolennikami wyjścia z Unii za wszelką cenę.

Strategia Londynu jest prosta: chodzi o przestraszenie unijnej 27-ki, że Wielka Brytania naprawdę jest gotowa . Nie jest to nowa strategia; kiedy flirtował z nią rząd Theresy May, została ona porównana przez krytyków w brytyjskim biznesie do "groźby odstrzelenia sobie własnej stopy".