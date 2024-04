Brytyjczycy alarmują. "Najwyższy w historii poziom dezercji"

Brytyjski resort obrony podkreślił, że "rosyjscy żołnierze, w tym ci, którzy zostali przymusowo zrekrutowani podczas częściowej mobilizacji we wrześniu 2022 roku, są zobligowani do pozostania w służbie wojskowej bezterminowo, mając niewielką perspektywę zwolnienia". To może tłumaczyć, dlaczego tak wielu z nich decyduje się na dezercję lub stara się o azyl w krajach zachodnich.