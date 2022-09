Brutalny morderca. Zabił 16-latkę w kościele

16-letnia Elisa wybrała się na mszę do kościoła, po której spotkała się z 21-letnim Danilo. Wobec mężczyzny miała mieszane uczucia, dlatego poprosiła koleżankę, by poszła razem z nią. Po zakończonej mszy znajoma wróciła do domu, a Elisa poszła na randkę z Danilo. Ze spotkania nigdy jednak nie wróciła.