Niemcy. Alarmujący raport. Liczba nielegalnych migrantów przekraczających granicę gwałtownie wzrasta

- Ten rozwój sytuacji jest alarmujący i stanowi kolejny dowód na to, że europejski system ochrony granic zewnętrznych nie do końca działa poprawnie. Gangi przemytnicze opracowały nowy system i teraz wykorzystują trasę przez Słowację i Czechy, aby do nas dotrzeć - mówi szef Federalnego Związku Policji Heiko Teggatz cytowany przez "Bild".