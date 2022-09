Siedzi już ponad 10 lat. Wrobiony w zabójstwo bossa polskiej mafii?

Ukrywane dowody

Ryszard Bogucki do zabicia Pershinga się nie przyznał. Do dzisiaj twierdzi, że jest niewinny, co przy każdym jego wniosku składanym do sądu penitencjarnego o zgodę na wcześniejsze wyjście z więzienia (przysługujące mu po odbyciu dwóch trzecich kary) jest argumentem przeciwko niemu, dowodząc jego arogancji. Co innego, gdyby się przyznał. Wtedy można by uznać, że proces resocjalizacji się powiódł. Sęk w tym, że Bogucki twierdzi, że kłamać nie będzie, Pershinga nie zabił, więc nie ma się do czego przyznawać. I przypomina, że w 2013 r. został uniewinniony od zarzutu zamordowania Marka Papały.