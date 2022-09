Morderstwo w Wilanowie. Matka zabitej dziewczynki trafiła do szpitala

Morderstwo w Wilanowie

Do tragicznej śmierci miesięcznej Seleny doszło w nocy z soboty na niedzielę. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, przed śmiercią niemowlaka pomiędzy jej rodzicami 32-letnią Magdaleną D.-M. i jej mężem Tomaszem miało dojść do kłótni. Podczas niej mężczyzna wyszedł z mieszkania, w którym kobieta została sama z trójką dzieci. Wtedy miało dojść do tragedii.