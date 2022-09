Luksusowa dzielnica wstrząśnięta. "Nie możemy do siebie dojść"

Brutalne morderstwo w prestiżowej dzielnicy w Warszawie. W nocy z soboty na niedzielę mieszkańców bloku przy Alei Wilanowskiej obudziły światła policyjnych kogutów. Dopiero rano dotarło do nich, jaka tragedia wydarzyła się tuż za drzwiami ich sąsiadów. - Nie możemy uwierzyć w to, co się stało - mówią w rozmowie z Wirtualną Polską.