"Brutalny i skuteczny". Gen. Pacek wskazuje na plan Putina

Rosja nie ustaje w atakach rakietowych na liczne cele cywilne w Ukrainie. W piątek znów syreny alarmowe zawyły w całym kraju. O tym, że Kreml będzie chciał intensyfikować działania pod koniec roku, przekonany był m.in. prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Z kolei prof. gen. Bogusław Pacek, w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, podkreślał, że obecnie trudno zakładać zmianę w tym zakresie. Jak podkreślił, Kreml zdaje sobie sprawę, że tego typu ataki, choć są brutalne, przynoszą swój skutek. - To świadomy, brutalny plan Federacji Rosyjskiej. Z przykrością trzeba przyznać, że dość skuteczny. Rosjanie próbowali osiągnąć przerwę operacyjną, taktyczną w teatrze działań. Dążyli do przeprowadzenia negocjacji, które pozwoliłyby im na uzyskanie czasu na przygotowanie się do następnej fazy tej wojny. Nie udało im się to. Wojna jest prowadzona. To, co najtrudniejsze spotyka teraz Ukraińców, to są działania z powietrza: ataki rakietowe, dronów, także artyleria. Należy spodziewać się kolejnych. Rosja robi wszystko, żeby złamać Kijów, szczególnie cywilów. Z przykrością muszę stwierdzić, że skutecznie. Żołnierze są na froncie, ale ich dzieci zostały w domach. Nie oszukujmy się, Putin działa w taki sposób, żeby przeprowadzić skuteczną ofensywę w terminie późniejszym. Widać, że Moskwa została niedoceniona, co do posiadanych zasobów rakietowych, tego wszystkiego, co oznacza ataki z powietrza. Należy takich działań spodziewać się w kolejnych dniach i tygodniach - mówił gen. Bogusław Pacek.