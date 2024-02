Brutalny gwałt w centrum Warszawy. Czy świadkowie mogą mieć kłopoty?

Z ich relacji wynika, że mężczyzna miał iść przez pewien czas za kobietą, a w pewnym momencie założył na głowę kominiarkę, przyłożył nóż do gardła swojej ofierze i zaczął dusić 20-latkę. Następnie w jednej z bram miało dojść do gwałtu. – Na nagraniach widać dwie dziewczyny, które wtedy szły obok chodnikiem. Coś tam krzyczały, ale to nie powstrzymało napastnika. Potem szła para, chłopak z dziewczyną, ale oni też przeszli i nie zareagowali – mówią informatorzy "Faktu". Przekazano, że kobiecie pomógł dopiero ochroniarz, który przyszedł rano do pracy. To właśnie on znalazł ją nieprzytomną i miał wezwać służby.