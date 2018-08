Brutalny gangster powiesił się w więzieniu. Miał być świadkiem w ważnej sprawie

Jacek R. został znaleziony martwy w swojej celi w więzieniu w Goleniowie. Jak się dowiedziała Wirtualna Polska, miał być świadkiem w sprawie Arkadiusza Kraski. Mężczyzna od 19 lat odsiaduje wyrok za podwójne morderstwo, ale może być niewinny. Prokuratura Krajowa właśnie bada, czy został słusznie skazany.

Jacek R. to znany gangster ze Szczecina. Kilka lat temu poszedł na współpracę z prokuraturą w sprawie afery z przejmowaniem mieszkań. Śledczy sprawdzają teraz, czy do jego śmierci nikt się nie przyczynił.

Jego samobójstwo budzi wątpliwości także z tego powodu, że miał być świadkiem w sprawie Arkadiusza Kraski. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Jacek R. miał wiedzę na temat podwójnego morderstwa sprzed lat. Śledczy chcieli skorzystać z informacji, które posiadał, zwłaszcza że mężczyzna od kilku lat z nimi współpracował przy innych śledztwach. Miał szeroką wiedzę na temat światka przestępczego w Szczecinie. A to właśnie tam doszło do podwójnego morderstwa, za które wyrok odsiaduje Kraska.

Arkadiusz Kraska liczy na to, że zostanie uniewinniony:

Arkadiusz Kraska od 19 lat odsiaduje wyrok za podwójne morderstwo. Nigdy nie przyznał się do winy. Sąd uwierzył świadkom, których zeznania się wykluczały. Nie zgadzał się podawany przez nich wygląd rzekomego sprawcy ani broń, z której miał strzelać. Nawet matka jednego z zastrzelonych mężczyzn, Marka C., uważa, że Kraska jest niewinny. – Od lat apeluję o to, by śledczy na nowo zbadali tę sprawę – mówiła Wirtualnej Polsce pani Ewa.