Brutalnie zabił 5-letniego Maurycego. Szokująca prośba z aresztu

Nieracjonalne zachowanie

Zbysław C. po zabójstwie i zatrzymaniu zachowywał się nieracjonalnie. Śmiał się, krzyczał "Ave Putin". Trafił do szpitala, a po dwóch dniach został przewieziony do aresztu. Tam lekarze stwierdzili, że może on zostać przesłuchany. Postawiono mu zarzuty i zdecydowano o 3-miesięcznym areszcie.