"Bruksela i Polska przeciągają linę". Komisarz UE krytycznie o polskiej polityce

Reynders podkreśla, że choć Polska swoją postawę argumentuje tym, że ​​Bruksela nie ma prawa ingerować w sposób organizacji systemu sądownictwa i szantażować grzywnami, to w zeszłym miesiącu polski premier Mateusz Morawiecki wykazał chęć rozwiązania kwestii spornych "tak szybko, jak to możliwe". To znak, że być może dotychczasowe podejście UE miało wpływ na Polskę, nawet jeśli kraj jeszcze się nie wycofał.