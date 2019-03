Brudziński chwali się, że jego kierowca trafił na policyjny patrol. "Nie pomogła odznaka SOP"

Służba Ochrony Państwa nie ma ostatnio dobrej passy. Po serii kolizji, wpadek i zmian w kierownictwie, minister Brudziński postanowił uprzedzić kolejne rewelacje. Polityk poinformował na Twitterze, że jego kierowca miał "odrobinę" za ciężką nogę.

Jak wynika z wpisu szefa MSWiA, kierowca SOP zmierzał do Opola na odprawę służb mundurowych. Wszystko wskazuje na to, ze funkcjonariuszowi bardzo się śpieszyło na terenie powiatu kluczborskiego. Mężczyzna został zatrzymany przez nieoznakowany patrol drogowy.

"Nie pomogła odznaka SOP ani informacja, że samochód (należy do - przyp. red.) MSWiA" - napisał Joachim Brudziński , dodając kciuka w górę.

Szef MSWiA odniósł się również do zarzutów, jakoby całe zdarzenia miało być "ustawką". "Sądząc po tym,jak mój kierowca nagle "złagodniał" na drodze, to nie sądzę aby tak było" - czytamy we wpisie Brudzińskiego.