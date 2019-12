WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze bronisław komorowski + 2 tłitbłażej spychalski Natalia Durman 1 godzinę temu Bronisław Komorowski ostro o Błażeju Spychalskim. "Zasugerowałbym, żeby się nie kompromitował" - Zasugerowałbym, żeby rzecznik się nie kompromitował. Zdaje się, że to pan prezydent puścił to nagranie w ramach swojej pasji tweetowania.... Rozwiń Zaczęliśmy od słów prezydenta Andr … Rozwiń Transkrypcja: Zaczęliśmy od słów prezydenta Andrzeja Dudy którego później tłumaczył że Że prezydent to powiedział bo nie wiedział że Jest nagrywany tak rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski skomentował nagranie w którym Andrzej Duda Hipokryzja Maciej lasek pisze tak po takiej wypowiedzi profesjonalny rzecznik powinien już się pakować pa Jako prezydent takiego rzecznika być Zasugerował żeby rzecznik No jednak niekompletny Nie kompromitować Poznaj się sytuacja była tak aż do pompy To są nagle Swojej Vito Adaś jeszcze Pandę Pandę ten Błażej Rzecznik też chyba Zasięg Podobny do jakby działanie podjął bo Publiczny to wystąpienia Próbował próbował wmawiać opinii publicznej Prywatne wypowiedź która jest nie No jesteś stop maskowy pan prezydent sam ją za Tak naprawdę mówi o otoczeniu prezydenta skoro Wokół są tacy ludzie i Którzy popełniają Ja myślę że to niekoniecznie mówił otoczeniu prezydenta tego więc ja chyba sam prezydencie No bo wydaje mi się Rezydentury uprawa Z lubością Raz to jest podoba Z jakąś panią która Podpisywała leśne ruchadło A kiedy indziej foczka i tak dalej teraz puszcza różne pliki No prawdopodobnie przerzuca na swoich współpracowników Odpowiedzialność za swoich własnych zachowań Oczekując że sposób profesjonalny Skuteczny Zaprószył Wiśnie zręczności albo głupot Więc ja tutaj trudno nie chciałem utworzyć wyrażenia Dobry pan prezydent Mazur otoczenia na prezydent mata Na jakiej