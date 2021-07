Bronisław Komorowski o słowach Marka Suskiego: niech pan da wypowiedź inteligentniejszego polityka

- Pamiętamy zabory, pamiętamy okupację. Jeszcze żyją ludzie, którzy walczyli o wolną Polskę i oni opowiadają jak wyglądała Polska pod butem niemieckim, że po prostu tego nie chcą. Widzą, że Tusk jest takim germanofilem, który bardziej chyba kocha Niemcy niż Polskę i boją się, że zwyczaje i prawa byłyby nam narzucone - stwierdził w poniedziałek w TVP wiceprzewodniczący klubu PiS i członek Rady Doradców Politycznych premiera Marek Suski. Podobne argumenty pojawiają się także w programach telewizji publicznej. - Ja telewizji tzw. publicznej, a tak naprawdę pisowskiej, nie oglądam. Szkoda nerwów na brutalną propagandę pana Kurskiego - odparł gość programu "Tłit" były prezydent Bronisław Komorowski. - Jak słyszę, co mówi pan Suski, to błagam, niech pan da wypowiedź jakiegoś inteligentniejszego polityka. To są argumenty poniżej pasa i poniżej poziomu - ocenił Komorowski. - Te argumenty, ta próba rozliczania Tuska i PO za czas ich rządów, tak intensywnie uprawiana po wyborach poprzednich, jeszcze robiła jakieś wrażenie. Dzisiaj, kiedy mamy już tyle lat rządów PiS, te wszystkie argumenty, te wszystkie zaczepki, te wszystkie nonsensowne pomówienia, wyblakły kompletnie - ocenił Bronisław Komorowski.