Bronisław Komorowski o Rafale Trzaskowskim. "Powinien odebrać pewną naukę"

- Rafał Trzaskowski jest politykiem młodszej generacji, ma jeszcze przed sobą dużo czasu i długą perspektywę polityczną. Niewątpliwie powinien odebrać pewną naukę z tego, co się wydarzyło. Po pierwsze, że trzeba chcieć zawalczyć o przywództwo, po drugie - zrobić to w odpowiednim momencie - stwierdził w programie "Tłit" w WP były prezydent Bronisław Komorowski. Tak odniósł się do pytania prowadzącego program, że nie wszyscy w PO są zachwyceni powrotem Donalda Tuska. Jedną z takich osób ma być Rafał Trzaskowski. - To nie przekreśla szans Rafała Trzaskowskiego na przyszłość, ma w sobie taką iskrę bożą, która podoba się młodym wyborcom, młodym aktywistom PO. To jest ogromny kapitał polityczny - ocenił gość programu "Tłit". Zdaniem Komorowskiego Donald Tusk będzie w stanie wykorzystać kapitał Trzaskowskiego, dając mu także "jakiś rodzaj satysfakcji". Prowadzący program zapytał także gościa o jego słowa sprzed kilku tygodni. "Rafał Trzaskowski ma klucz do PO, Szymon Hołownia do liderowania na opozycji" - stwierdził wówczas Bronisław Komorowski. - Jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, to on miał ten klucz, ale już go nie ma - odparł były prezydent. - Dzisiaj klucz do PO ma już tylko Donald Tusk - dodał. Mówiąc o Szymonie Hołowni stwierdził, że "dostał dużo do przemyślenia". - Między innymi to, że ma albo mocnego konkurenta, albo mocnego partnera. Według mnie to jeszcze za wcześnie, by stwierdzić, że Hołownia utracił pozycję lidera sondażowego czy moralnego na opozycji - ocenił Bronisław Komorowski.