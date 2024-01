Broń z USA w akcji na froncie. Bez litości dla T-90

Ostra wymiana ognia w walkach w miejscowości Stepowe w obwodzie donieckim. Żołnierze Załużnego pochwalili się nagraniem, na którym niszczą rosyjski czołg T-90 przy użyciu amerykańskiego wozu opancerzonego M2 Bradley. Ukraińcy zauważyli wrogą jednostkę, prawdopodobnie wracającą z frontu pod Donieckiem. Zapadła decyzja, by nie pozwolić wojskowym Putina na przeżycie i tak też się stało. Potężna salwa z karabinu maszynowego 25 mm Bushmaster najpierw osłabiła pancerz rosyjskiego T-90, a następnie uziemiła czołg, co w konsekwencji skończyło się potężną eksplozją z kulami ognia i kłębami czarnego dymu. Co prawda, Rosjanie robili wszystko, co mogli, by uniknąć salwy ze sprzętu z USA, jednak nie mieli większych szans w starciu ze znacznie lepiej skonstruowaną maszyną.