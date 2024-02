Broń totalnej zagłady. Konsekwencje przeraziły USA i ZSRR

W ubiegłym tygodniu pojawiły się doniesienia o rosyjskiej "przeciwsatelitarnej broni nuklearnej". W nawiązaniu do tego dr Paweł Bernat z Lotniczej Akademii Wojskowej przypomniał wyniki amerykańskiej próby atomowej w kosmosie z 1962 r. znanej jako operacja Fishbowl. Wówczas zdetonowano ładunek 400 km nad ziemią. - Konsekwencje były ogromne. Ziemia straciła magnetosferę na 30 sekund. (...) Została uszkodzona trwale jedna trzecia z 24 satelitów znajdujących się wówczas na orbicie. (...) Konsekwencje były straszne. Dlatego obie strony - USA i ZSRR - doszły do wniosku, że trzeba na poziomie międzynarodowym zabronić testów nuklearnych w kosmosie. To się wydarzyło już w 1963 r. - mówił ekspert.