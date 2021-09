"Broń cię, panie Boże!". Dobitna reakcja na słowa Cymańskiego

Poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański przyznał na antenie RMF FM, że ugrupowanie nie jest zadowolone ze swojego stanu posiadania, jeśli chodzi o stanowiska w rządzie. Co na to europoseł Lewicy Robert Biedroń? - Broń cię, panie Boże! Ja sobie nie wyobrażam więcej Solidarnej Polski w Zjednoczonej Prawicy, w spółkach Skarbu Państwa itd. - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Bo co to oznacza w praktyce? Że będzie jeszcze więcej Czarnków, Wojcików, grupy "KaKaO", prokuratorów-golasów - więcej tego typu przykładów polityków właśnie z drużyny tego szeryfa w polskim życiu publicznym - kontynuował Biedroń. - Czy my naprawdę chcemy się jeszcze więcej wstydzić za polityków i ich kolegów w naszym kraju? Pewne granice absurdu zostały już przekroczone - podsumował.