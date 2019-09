Brodnica. Śmierć 2-latki w szpitalu. Prokuratura wszczyna śledztwo

Prokuratura bada przyczyny śmierci dziecka. Pod uwagę brany jest błąd w sztuce lekarskiej oraz możliwość nieumyślnego spowodowania śmierci. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok. Głos zabrał również dyrektor szpitala.

3 września do przychodni w Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie) trafiła 2-latka. Skarżyła się na ból brzucha i miała gorączkę. Dziewczynka została odesłana do domu, bo lekarka, która ją przyjmowała stwierdziła, że dziecko ma grypę żołądkową. Miała to stwierdzić po zajrzeniu do jamy ustnej i bez osłuchania 2-latki. Dziecko wróciło do domu.