Brexit. Premier Boris Johnson dwukrotnie przegrał głosowania w parlamencie

- Izba chce zmusić premiera, by poddał się w negocjacjach międzynarodowych. Ja odmawiam - mówił w środę w Izbie Gmin premier Boris Johnson. To pokłosie przegłosowania poparcia dla ustawy, która ma na celu zablokowanie tzw. twardego brexitu.

To już druga porażka dla premiera Borisa Johnsona w ciągu dwóch dni. We wtorek stracił większość parlamentarną. W środę wieczorem za opozycyjną ustawą było 327 posłów, na nie 299. Dodatkowo nie ma też szans na przedterminowe wybory.

- Obawiam się, że nadeszła pora, aby to kraj zadecydował, czy macie rację - kontynuował oburzony Johnson, zwracając się do Izby Gmin. - Czy mamy brać udział w negocjacjach z UE? Każdy będzie wiedział, że inny premier, niż ja, będzie błagał o przedłużenie czasu do brexitu - stwierdził, wskazując na lidera Partii Pracy Corbyna. - Kraj nasz musi wyjść z UE 31 października - dodał brytyjski premier.

Szef Partii Konserwatywnej zapowiedział także, że będzie domagał się przedterminowych wyborów. - To bardzo smutne, że tak zagłosowaliście. (...) Jeśli nadal będę premierem po 15 października, to wyjdziemy z o wiele lepszą umową z UE - przyznał na koniec wystąpienia Johnson.

Brexit. Nie będzie przedterminowych wyborów

Jaka przyszłość czeka "no-deal"?

Przegłosowana w środowy wieczór ustawa trafi teraz do Izby Lordów. Tam członkowie mają zdecydować co do jej przyszłości. Na stole leżą trzy scenariusze: przyjęcie w całości, zgłoszenia poprawek do projektu lub podjęcie próby opóźnienia jej przyjęcia przed planowanym na przyszły tydzień zawieszeniem obrad parlamentu.