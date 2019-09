Brexit. Opozycja przejęła kontrolę nad parlamentem. Boris Johnson "upokorzony"

Brexit do końca października - to zobowiązanie, dzięki któremu Boris Johnson został premierem. Wszystko wskazuje na to, że nie uda się go dotrzymać. Kontrolę nad parlamentem właśnie przejęła opozycja, która chce opóźnić brexit do końca stycznia 2020.

Boris Johnson po przegranym głosowaniu ws. brexitu (PAP/EPA, Fot: WILL OLIVER)

Boris Johnson przegrał jako premier już pierwsze głosowanie w Izbie Gmin. Wzmocniona głosami kilkunastu "rebeliantów" z koalicji rządzącej opozycja odrzuciła porządek obrad forsowany przez premiera. Zdaniem brytyjskich mediów Johnson został "upokorzony".

W środę pod głosowanie ma zostać poddany plan prac parlamentu nad tzw. "miękkim" brexitem, uwzględniającym m. in. wytyczne unijne. Johnson przekonywał opinię publiczną, że jest w stanie do 19 października uzyskać od Brukseli ustępstwa. Jego głównym celem było jednak utorowanie drogi do "twardego" brexitu 31 października.

Brytyjski premier poprosił w tym celu królową Elżbietę o zawieszenie parlamentu na pięć tygodni po 9 września. Miałoby to uniemożliwić opozycji debatę nad "miękkim" brexitem. Decyzja została odebrana jako zamach na demokrację, głośno krytykowali ją nawet posłowie z partii Johnsona.