Boris Johnson nie chce opóźniać brexitu. Możliwe przedterminowe wybory

Premier Boris Johnson zadeklarował, że "w żadnym wypadku" nie zwróci się do UE o opóźnienie brexitu. Szef brytyjskiego rządu zagroził, że jeśli będzie taka konieczność, zwoła przedterminowe wybory do parlamentu.

Brytyjski parlament wróci do pracy we wtorek po wakacyjnej przerwie, a kwestia zostanie poddana pod głosowanie najprawdopodobniej już w środę. Do opóźnienia wyjścia Wielkiej Brytanii z UE dążą opozycyjne Partia Pracy, Liberalni Demokraci, a także część Partii Konserwatywnej, z której wywodzi się Johnson. Te środowiska postulują przedłużenie negocjacji ws. brexitu do końca stycznia 2020 roku.