Brexit: Już dziś kluczowe głosowanie dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Brexit coraz bliżej. Wielka Brytania żyje dziś głosowaniem nad postanowieniami dotyczącymi Brexitu. Ewentualnie odrzucenie programu Theresy May może mieć bardzo bolesne skutki dla Brytyjskiej gospodarki.

Brexit – kluczowe głosowanie we wtorek o 20

Brexit już za nieco ponad 2 miesiące stanie się faktem. We wtorek o godzinie 20 w Wielkiej Brytanii odbędzie się kluczowe, dla odejścia z Unii Europejskiej, głosowanie. Brytyjscy politycy opowiedzą się dziś za lub przeciw programowi opuszczenia Unii Europejskiej, za którego treść odpowiada premier Theresa May. Przewidywania dotyczące wyników tego głosowania nie są jednak zbyt optymistyczne. Na ofertę Theresy May nie zamierza przystać opozycja, a także ponad 100 deputowanych z ramienia partii rządzącej. Scenariusz, w którym głosowanie nad programem opuszczenia Unii Europejskiej zakończy się fiaskiem, nie jest zbyt optymistyczny dla brytyjskiej gospodarki.