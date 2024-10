Brejza przed komisją ds. Pegasusa. Mówił o "układzie zamkniętym"

Przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa stawił się europoseł KO Krzysztof Brejza. Przed przesłuchaniem polityk skorzystał z prawa do swobodnej wypowiedzi. - To, co się stało w wyborach w 2019 roku, to było przeprowadzenie tych wyborów przez służby specjalne. Służby specjalne opanowane przez ludzi PiS - rozpoczął swoją wypowiedź Brejza.