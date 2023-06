Brawurowy atak pilotów Mi-24. Uderzyli tuż nad ziemią

Udana akcja Ukraińców w okolicach frontu pod Chersoniem. W niedzielny poranek piloci śmigłowców Mi-24 przeprowadzili brawurowy atak na rosyjskie pozycje. Na misję wysłano po dwie maszyny Mi-8 i Mi-24, które przemierzyły wiele kilometrów tuż nad ziemią przed przeprowadzeniem zmasowanego ostrzału. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci i widać na nim, że w pewnym momencie pilot Mi-24 wznosi dziób śmigłowca do góry, wystrzeliwuje flary, a zaraz potem strzela rakietami S-8. Chwilę później to samo robi kolejny z pilotów Zełenskiego. Tymczasem śmigłowce Mi-8 osłaniały pozycję Ukraińców, by w razie odpowiedzi rosyjskich okupantów od razu móc zareagować, co automatycznie zwiększyło bezpieczeństwo całej misji. Celem ataku Ukraińców były rosyjskie składy broni i paliwa. Obrońcy Kijowa starają się odcinać Rosjan od niezbędnego zaopatrzenia, by spowolnić ich działania na froncie i mieć więcej czasu na przeprowadzenie kolejnych podobnych akcji.