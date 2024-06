Brawurowy atak pilota MiG-29. Moment uderzenia w Rosjan z francuskich rakiet

Rosjanie zaatakowani z powietrza pod Charkowem. Ukraińcy pokazali nagranie z momentu brawurowego ataku pilota MiG-29 w obwodzie charkowskim. Na nagraniu, które pojawiło się na platformie X można zauważyć, jak w pewnym momencie maszyna błyskawicznie wznosi się, by następnie przejść do uderzenia. Pilot wystrzelił salwę francuskich pocisków manewrujących AASM, określanych także jako HAMMER. Rakiety dopadły cel i spadły na budynki, które okupowali Rosjanie. To miejsce, gdzie trzymano tony wojskowego sprzętu, a także przygotowano się do walk w tym regionie. Zrzuty AASM z dużej i średniej wysokości umożliwiają rażenie celów poza zasięgiem systemów obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu, a zatem z odległości względnie bezpiecznej dla samolotu nosiciela, co jest kluczowe dla ukraińskiego lotnictwa, które jest mocno okrojone, mimo wsparcia z Zachodu.