Brawurowy atak na froncie. HIMARS-y zmiażdżyły rosyjską broń

Kolejny dowód na to, że amerykański sprzęt sieje spustoszenie na froncie. Żołnierze z 84. Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy pochwalili się nagraniem, na którym niszczą rosyjską broń. Do ataku użyli artylerii rakietowej wysokiej mobilności HIMARS, której rakieta zrównała z ziemią rosyjski system przeciwlotniczy 9K37 Buk. Wszystko miało miejsce w okolicach frontu pod Chersoniem. Na nagraniu można zauważyć, że Ukraińcy wyśledzili pozycję okupantów za pomocą drona. Zadecydowano, by przeprowadzić atak z zaskoczenia. Gdy Rosjanie uzbroili swoją wyrzutnię rakiet, wówczas do akcji wkroczyły amerykańskie HIMARS-y. Potężnej eksplozji towarzyszyły kule ognia i kłęby siwego dymu, które były pokłosiem detonacji zgromadzonej w środku amunicji.