Brawurowe uderzenie z zaskoczenia. Rosjanie aż skakali do rzeki

Spektakularny atak w południowej Ukrainie. Na platformie X pojawiło się nagranie, jak grupa rosyjskich żołnierzy nocą przemierzała rzekę Dniepr i atakowała ukraińskie pozycje. Okupanci nie spodziewali się, że czyha na nich niebezpieczeństwo. Ukraińcy zlokalizowali łódź Rosjan, wykorzystując do tego drona i wysłali na miejsce kolejnego, ale wypełnionego już ładunkami wybuchowymi. Żołnierze Putina zostali zaskoczeni, ponieważ w momencie ataku bezzałogowcem byli zajęci strzelaniem. W pewnym momencie doszło od uderzenia, któremu towarzyszyła eksplozja i kule ognia. Następnie można zauważyć, co działo się na łodzi chwile po wybuchu. Nagranie z hełmu wojskowego ukazuje, że kilku Rosjan przetrwało ten atak i w celu ratowania swojego życia zaczęli skakać panicznie do wody. Nie ma jednak pewności, czy ocaleni z ataku przeżyli. Cały czas byli obserwowani z powietrza i niewykluczone, że Ukraińcy uderzyli w okupantów ponownie. Dodatkowo umundurowanie i sprzęt sporo ważą, co nie ułatwia sytuacji w rzece.