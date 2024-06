Brawurowa akcja nocą. Amunicja kasetowa spadła na Rosjan

Spektakularny atak nocą w obwodzie donieckim. Ukraińcy pokazali nagranie z momentu silnego uderzenia na rosyjską pozycję na froncie. Żołnierze gen. Syrskiego użyli do tego brytyjskiej haubicy M777, a nagraniem z akcji pochwalili się na platformach X i Telegram. Na udostępnionym materiale widać najpierw poruszający się pojazd Ural, holujący akurat rosyjską haubicę D30. Rosjanie nie mieli pojęcia, że są obserwowani z powietrza przez operatora drona. W pewnym momencie zapadła decyzja, by zniszczyć rosyjski sprzęt amunicją kasetową. Pocisk z brytyjskiej M777 dopadł cel i zrównał go z ziemią, doprowadzając przy tym do potężnej eksplozji.