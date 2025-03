Brawurowa akcja na froncie. Rosjanie stracili system S-400

Potężny cios w Rosjan na froncie. Ministerstwo Obrony Ukrainy udostępniło nagranie z brawurowej akcji żołnierzy z 43. Brygady Desantowo-Szturmowej ze zniszczenia rosyjskiego sprzętu za ponad 500 mln dolarów. Do zdarzenia miało dojść jesienią ubiegłego roku w obwodzie donieckim, ale nagranie opublikowano dopiero teraz. Piloci myśliwców najpierw zauważyli, gdzie armia Putina rozmieszcza drogocenny S-400. Później doszło do uderzenia rakietowego, co dobrze widać na nagraniu. Po celnym trafieniu dochodzi do eksplozji pocisków zlokalizowanych w systemie S-400, czemu towarzyszą samodetonacje tych rakiet. "Myśliwce rozpoznania powietrznego 43. Brygady, które już znacie, zauważyły w strefie lądowania wrogą wyrzutnię S-400, wartą setki milionów dolarów. Następnie czekały na odpowiedni moment i naprowadziły rakiety na wrogi cel" - wyjaśnili Ukraińcy w oświadczeniu. System S-400 to kluczowy element rosyjskiego systemu obrony przed atakami rakietowymi i lotnictwem. Każda taka utrata osłabia rosyjską zdolność do kontrolowania przestrzeni powietrznej, co wykorzystują Ukraińcy.