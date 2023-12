Braun musi zniknąć z Sejmu. Wicemarszałkini mówi jasno

Wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela (KO) komentowała w programie "Tłit" skandaliczny wybryk Grzegorza Brauna. Powiedziała, że jego wyczyn podlega pod cztery paragrafy i jeśli sąd go skaże, to stracić mandat poselski. - Ja jestem zdania, że musimy konsekwentnie doprowadzić do tego, by pan Braun znikną z Sejmu, a nie tylko został ukarany (przez prezydium Sejmu - red.) - mówiła. Zapowiedziała, że jeśli we wtorek (19 grudnia - red.) Krzysztof Bosak przedstawi prezydium Sejmu, w jaki sposób Braun został ukarany, i zostanie uznane to za niewystarczające, to może zostać odwołany ze stanowiska wicemarszałka Sejmu. - Zastanawiamy się, czy pan Braun może następnym razem przynieść paliwo i podpalić cokolwiek w Sejmie. Nie czujemy się przy nim bezpiecznie - podsumowała.

