Brakuje leków w Polsce. "Takich niedoborów jeszcze nie mieliśmy"

Sytuację komplikują też problemy z dostępnością niektórych składników. Dotyczy to m.in. leków przeciwcukrzycowych i neurologicznych, stosowanych m.in. przy leczeniu padaczki. Substancje czynne wykorzystywane do ich produkcji (tzw. API) najczęściej produkowane są w Azji ze względu na koszty. Pandemia koronawirusa zaburzyła jednak łańcuchy dostaw i doprowadziła do problemu w Europie.