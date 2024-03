Brak dokumentów, tarcia i zmiana strategii. Trudne początki komisji ds. Pegasusa

Po nieudanym przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego większość członków sejmowej komisji śledczej ds. Pegausa chce, by do czasu uzyskania kluczowych dokumentów, wstrzymać się z wzywaniem wierchuszki PiS - nieoficjalnie dowiaduje się Wirtualna Polska . Z tego powodu na pierwszym przesłuchaniu w kwietniu najprawdopodobniej pojawi się Krzysztof Brejza (sam lub z żoną i pełnomocniczką Dorotą Brejzą) .

Taka zmiana strategii wobec świadków na początku prac komisji to – jak mówią nasi rozmówcy - efekt niewykorzystanego przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego . Odmowa złożenia pełnego przyrzeczenia przez prezesa PiS, rozbijanie posiedzenia przez posłów Jacka Ozdobę i Mariusza Goska i początkowy brak zdecydowanej reakcji przewodniczącej sprawiły, że wśród sejmowych śledczych wrze, a pozycja Magdaleny Sroki jako szefowej komisja jest podważana.

Według źródeł WP przedstawiciele sejmowej większości w komisji śledczej ds. Pegasusa w ostatnich dniach toczyli gorące dyskusje za zamkniętymi drzwiami. W koalicji jest świadomość, że początek prac był trudny, ale nikt nie wierzy, że dojdzie do zmiany na stanowisku szefowej komisji. Pomysły odwołania Magdaleny Sroki pojawiły się w obozie rządzącym, ale nie mają szans na realizację. Wskazanie posłanki wynika z uzgodnień koalicyjnych, a w dodatku ma ona wsparcie prezesa PSL .

Sroki zaczynają bronić też niektórzy członkowie komisji, bo mają świadomość, że współpraca jest konieczna, a brak dokumentów to poważniejszy problem. Wśród członków komisji jest przeświadczenie, że przesłuchanie Kaczyńskiego nie było tak złe, jak przekaz, z którym PiS-owi udało się przebić.

Rozmówcy WP twierdzą, że prezes PiS może mieć kłopoty ze względu na brak konsekwencji w sprawie tego na jakim etapie dowiedział się o konieczności zakupu Pegasusa. Mają też wątpliwości, czy jako poseł miał do tego prawo. - To przesłuchanie nie było dobre, ale nie aż tak tragiczne jak pokazuje to PiS. Wygrali walkę narracyjną, zaangażowanie całej partii było ogromne. U nas wsparcie całej koalicji nie było tak widoczne – mówi jeden z naszych rozmówców.